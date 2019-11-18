12 yaşındaki erkek çocuğunu istismar ettiği iddia edilen 2 kişi, çevredeki vatandaşlardan dayak yedi

18.11.2019 02:51 | Son Güncelleme: 18.11.2019 08:28

İstanbul Pendik'te iki şahsın 12 yaşındaki erkek çocuğu önce istismar edip sonra arabaya bindirip kaçırmaya çalıştığı iddiası ortalığı karıştırdı. Şüpheliler polis tarafından yakalanırken, vatandaşlar şüpheli şahıslara saldırdı.

İddiaya göre olay, Çamçeşme Mahallesi Seher Sokak'ta 2 şahsın 12 yaşındaki erkek çocuğu istismar etmesi ile gerçekleşti. Alkollü olduğu öğrenilen iki şahıs 12 yaşındaki erkek çocuğu istismar edip arabaya bindirmeye çalışması esnasında vatandaşlar durumu fark etti.

VATANDAŞLARDAN DAYAK

Şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşmak istedi. Höyük Sokak'ta kıstırılan 2 şahsı vatandaşlar yakalayıp dövmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan gerginlik ise anbean kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA