12 yaşındaki erkek çocuğunu istismar ettiği iddia edilen 2 kişi, çevredeki vatandaşlardan dayak yedi
İstanbul Pendik'te 12 yaşındaki erkek çocuğu istismar edip arabaya bindirmeye çalıştığı iddia edilen 2 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Polis ekipleri öfkeli kalabalığı uzun süre sakinleştirmeye çalıştırdıktan sonra şüphelileri gözaltına aldı.
İstanbul Pendik'te iki şahsın 12 yaşındaki erkek çocuğu önce istismar edip sonra arabaya bindirip kaçırmaya çalıştığı iddiası ortalığı karıştırdı. Şüpheliler polis tarafından yakalanırken, vatandaşlar şüpheli şahıslara saldırdı.
İddiaya göre olay, Çamçeşme Mahallesi Seher Sokak'ta 2 şahsın 12 yaşındaki erkek çocuğu istismar etmesi ile gerçekleşti. Alkollü olduğu öğrenilen iki şahıs 12 yaşındaki erkek çocuğu istismar edip arabaya bindirmeye çalışması esnasında vatandaşlar durumu fark etti.
VATANDAŞLARDAN DAYAK
Şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşmak istedi. Höyük Sokak'ta kıstırılan 2 şahsı vatandaşlar yakalayıp dövmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan gerginlik ise anbean kameraya yansıdı.
Haber Videosu: 12 yaşındaki erkek çocuğunu istismar ettiği iddia edilen 2 kişi, çevredeki vatandaşlardan dayak yedi