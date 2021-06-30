12 PUNTO TRT SENARYO GÜNLERİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

TRT'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "12 Punto TRT Senaryo Günleri" ödülleri sahiplerini buldu.

TRT'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "12 Punto TRT Senaryo Günleri" ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreni sonrası konuşan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, "TRT olarak bu projelerin parçası olmaktan büyük bir haz duyuyoruz ve inanıyoruz ki bu projeler Türkiye'yi uluslararası alanda hak ettiği en güzel şekilde önümüzdeki yıllarda temsil edecektir" dedi.

Ortaköy'deki Feriye'de gerçekleştirilen kapanış ve ödül törenine, sinema ve televizyon dünyasından birçok kişi katıldı. 9 farklı ülkeden katılımla 3 ayrı platformda yapılan 12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde uluslararası birçok etkinlik ve toplantı da çevrimiçi yapıldı. Bu çevrimiçi etkinliklerin bir bölümünü izleyiciler sosyal mesafeye uygun bir biçimde Feriye'de izledi. Projede, Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü bu sene Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Fikret" isimli yeni film projesine verildi.

"ULUSLARARASI ALANDA ÇOK KISA BİR ZAMANDA BİR MARKA HALİNE GELEBİLDİ"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, ödül töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eren, "Henüz daha 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz 12 Punto Senaryo Günleri sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da çok kısa bir zamanda bir marka haline gelebildi. Hem de pandemi zamanına denk gelmesine rağmen. Bunun temel sebebi bu organizasyonun diğer festivallerden farklı olarak bir yapısının olması. Sadece ödül ve destek vermek değil her aşamasında takip ettiğimiz projeler oldu. Bizim uluslararası festivallerde destek verdiğimiz projelerden 2 tanesi son 2 yılda Oscar ödüllerinde yarıştı. TRT olarak bu projelerin parçası olmaktan büyük bir haz duyuyoruz ve inanıyoruz ki bu projeler Türkiye'yi uluslararası alanda hak ettiği en güzel şekilde önümüzdeki yıllarda temsil edecektir. 12 Puntodan 3 sene önce seçtiğimiz filmlerin ben inanıyorum ki önümüzdeki yıl tamamlandığı yılda Türkiye'nin oscar adayı olarak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDUUluslararası Ortak Yapım Ödülleri, Nepalli Min Badur'un yönettiği "Soğuk Bir Sene", İspanyol Çema Garsiya İbarra'nın yönetmenliğini üstlendiği "Kutsal Ruh" ve Maryna Gorbach Er'in yönettiği "Klondike" filmlerine verildi. Ön Alım Ödüllerini, Atalay Taşdiken "Turagay", Selman Nacar "Aralık", Bünyamin Musullu "Şimdi Orası" ve Tarık Aktaş "Geceden Fecre Kadar" filmleriyle aldı. Ortak Yapım Ödülleri ise "Hayat" ile Zeki Demirkubuz, "Neandria" ile Reha Erdem, "İdea" ile Tayfun Pirselimoğlu ve "Kamış" ile Cemil Ağacıkoğlu'na verildi.

Görüntü dökümü: -----------------------Ödül töreninden detaylar-TRT Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren ile röp-Genel ve detay

Kaynak: Demirören Haber Ajansı