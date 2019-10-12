12 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

12 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

12 Ekim 2019 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

12.10.2019 06:49
12 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Afili Aşk

02:15 Neler Oluyor Hayatta

03:45 Yaralı Kuşlar

04:45 Arda'nın Mutfağı

05:30 Gelinim Mutfakta

07:45 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Beşinci Tat

14:45 Set Ekstra

15:00 Afili Aşk

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 HIzlı ve Öfkeli 6

22:30 Suçlu

Kaynak: InterSinema.com
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