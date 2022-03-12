112'ye gelen çağrılar pes dedirtti

Rusya- Ukrayna savaşına katılmak isteyeninden hasta tavuk için 112'i aranıyor

BAYBURT - Acil durumu olan vakalara yardımcı olabilmek ve hayat kurtarabilmek için gece gündüz telefon başında bekleyen 112 acil çağrı merkezi personellerine gelen çağrılar pes dedirtiyor. Bayburt'ta 24 Ocak 2021 yılında itfaiye, ambulans, jandarma, polis imdat, AFAD, orman yangın gibi acil ihbar hatlarının bir çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bir yıl içerisinde 115 bin çağrıya cevap verildi. Çağrı karşılama personelleri, 40 bin asıl çağrı alıp, vakaya ulaşırken, 75 bin asılsız çağrıya maruz kaldı. Asıl çağrıların oranı yüzde 25 olurken, asılsız çağrılarda bu oran yüzde 75 olarak gerçekleşti.

Bayburt 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Burhan Yıldızoğlu, vatandaşların acil çağrı hattını değişik istek ve taleplerle sıkça meşgul ettiğini söyleyerek vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Kurumu zor durumda bırakan asılsız çağrıların olduğunu dile getiren Yıldızoğlu, "Kargosunun durumunu soran kişiler oluyor. Tarım İl Müdürlüğü'nün, muhtarların numaralarını isteyen arkadaşlarımız bulunmaktadır yine aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşına katılmak için Genel Kurmay Başkanımızın telefonunu isteyen arkadaşlarımız bulunmaktadır. Tabii bunlar çağrı sayımızı yüksek göstermekle birlikte, bir sonraki acil çağrının kuyruğa düşmesini sağlamakta. Biz kuyruğa düşen çağrıya dönmekteyiz ama hastanın acil durumu geçmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

"Tavuğu hastalanan vatandaş sağlık ekiplerimizden destek talebinde bulundu"

Ara ara ilginç istekler için 112'nin arandığını ve hatların gereksiz yere meşgul edildiğini vurgulayan Yıldızoğlu, "Bir sürü anlamsız çağrı örneklerimiz var. Örneğin, birkaç kez yemek siparişi verilmek istendi. Çağrı karşılayan arkadaşlarımıza ilan-ı aşk edip, benimle evlenir misin diye soranlar oldu. Bunun yanı sıra tavuğu hastalanan vatandaş tavuğum hastalandı, sağlık ekibi gönderin diye talepte bulundu. Bunlar gerçekten hatlarımızı meşgul eden ve bir sonraki acil çağrıyı bekletmeye sokan asılsız çağrılardır" dedi.

"Sakatlanan futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi almak isteyeler de oldu"

Gelen çağrıların bazılarının bilinçli çağrılar, bazılarının da eğlence amaçlı asılsız çağrılar olduğuna değinen Yıldızoğlu, "Tavuğu hastalanan vatandaşımız mesela bilinçli bir şekilde aradı, sonuç itibariyle ortada hayvan da olsa sağlık durumu söz konusu ve sağlık ekiplerimizin müdahalesini kendince doğru olarak değerlendirmiş olacak ki 112'yi aradı. Onun dışında Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncunun sakatlanması üzerine, sakatlanan futbolcunun sağlık durumunu öğrenmek için 112'yi arayanlar, yemek siparişi vermek isteyenler, evlilik teklifi eden kişiler tamamen eğlence amaçlı hatları meşgul eden kişilerdir" diye konuştu.

"Asılsız çağrı ihbarında bulunan kişiler için idari yaptırım ceza hakkımız var"

Asılsız çağrılarla hatları meşgul eden kişiler için para cezasının söz konusu olduğunu ifade eden Yıldızoğlu, "Asılsız çağrılarda ve yalan ihbarlarda bulunan vatandaşlarımıza idari yaptırımlarımız mevcuttur. Bu idari yaptırımlarımız Kabahatler Kanuna göre 560 TL olup, mükerrer halinde katlanarak devam etmekte. Ayrıca gayri ahlaki konuşmalar, telefon kayıtlarına girmekte ve bu kayıtlarımız 10 yıl süreyle arşivlerimizde saklanmaktadır. Bu kayıtlarla Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunabiliyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum"

"Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum" diyerek konuşan Yıldızoğlu, "112 Acil Çağrı Merkezini arayan kişilerin empati yaparak aramalarını rica ediyoruz. Kendilerinin de acil bir durumu varmış gibi düşünüp, sağduyulu olmalarını istiyoruz. Bugün hatlarımızı meşgul ederek eğlenen kişinin, yarın kendisinin de acil bir durumu olabileceği bilincinde olmasını istiyoruz. Kalp krizi, zehirlenme, binadan düşme gibi acil yardım gerektiren vakaların önüne düşen asılsız çağrılar, diğer vatandaşlara müdahale etmemize engel oluyor.

Bu konuda herkes duyarlı olur, elinden geleni yaparsa hayati önem taşıyan durumlarda hızlı bir şekilde müdahale etmemiz kolaylaşır" ifadelerini kullandı.