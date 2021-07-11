11 Temmuz Dünya Nüfus Günü Dolayısıyla Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret

11 Temmuz Dünya Nüfus Günü Dolayısıyla Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Semanur Başgül ve beraberindeki Müdür Yardımcısı Olgun Seçkin, Şef Hülya Karaosmanoğlu ve Şef Şenol Çalışkan Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.