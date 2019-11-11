Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek etkinliği başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak

11.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:25

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye genelinde gerçekleştirilecek "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Endonezya'ya ait olan "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için 11 milyon fidan dikiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'da fidan dikme etkinliklerine ilk fidanı dikerek start verdi.

TÜRKİYE'DEN REKOR DENEMESİ

Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor. Etkinlikte ilk olarak, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun, Çorum'da 1 saatte 301 bin 111 adet fidan dikilerek kırılıp, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.

ERDOĞAN STARTI VERDİ

Etkinlik için başlangıcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Çakırlar mevkisinde başlattı.

YENİ REKOR HEDEFİ 301 BİN 111 ADET

Endonezya'ya ait olan "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için deneme yapılacak Çorum'da çalışmalar tamamlandı.

Ağaçlandırma alanındaki başarısı dolayısıyla Bakanlık tarafından rekor denemesinin yapılması için belirlenen Çorum'da, Celilkırı mevkisinde bulunan 156 hektarlık alanda Orman Genel Müdürlüğü tarafından hummalı bir çalışma yürütüldü.

Yaklaşık iki ay süren çalışmalar kapsamında 156 hektarlık saha 60 parçaya bölündü. Alanın ağaçlandırılması için iş makineleri ve ilgili personel tarafından çalışma yapıldı. Fidanların dikileceği çukurlar titizlikle hazırlanarak, yanlarına 301 bin 111 karaçam ve sedir fidanı bırakıldı.

Orman Genel Müdürlüğü ile Guinness yetkilileri de alanda inceleme yaparak, rekor denemesinin sorunsuz tamamlanması için çalışma yürüttü.

Rekor denemesinde Guinness yetkililerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik bir heyet görev aldı.