11 kattan düşerek ölen babasının başında gözyaşları döktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

11 kattan düşerek ölen babasının başında gözyaşları döktü

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Sağlık

- 11 kattan düşerek ölen babasının başında gözyaşları döktü İnşaatın en üst katından asansör boşluğuna düşen yabancı uyruklu işçi olay yerinde hayatını kaybetti Bilecik'te 11 katlı inşaatın en üst kadından asansör boşluğuna düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

- 11 kattan düşerek ölen babasının başında gözyaşları döktü

İnşaatın en üst katından asansör boşluğuna düşen yabancı uyruklu işçi olay yerinde hayatını kaybetti

BİLECİK - Bilecik'te 11 katlı inşaatın en üst kadından asansör boşluğuna düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın 15 yaşındaki oğlu Ömer Meyde, ölen babasının başında gözyaşlarına boğuldu.

Alınan bilgiye göre kaza, Beşiktaş Mahallesi Şehit Erkan Caddesinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait 11 katlı inşaattın en üst katından 2'inci kattaki asansör boşluğa düşen 44 yaşındaki Afganistan uyruklu Murat Meyde, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaza yerine gelen şahsın 15 yaşındaki oğlu Ömer Meyde, ölen babasının başında gözyaşlarına boğuldu. Şahısın cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Biz olay anında burada yoktuk, haber aldık geldik"

Olayı duyar duymaz yardıma geldiği söyleyen başka bir inşaatta çalışan Ali Öztürk, "Biz olay anında burada yoktuk haber aldık geldik. 11'inci kattan düşmüş aşağıya betonun üzerine biz de haber üzerine geldik. Afgan uyruklu kendisi" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11 kattan düşerek ölen babasının başında gözyaşları döktü
11 kattan düşerek ölen babasının başında gözyaşları döktü
11 kattan düşerek ölen babasının başında gözyaşları döktü
11 kattan düşerek ölen babasının başında gözyaşları döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Ahmet Kaya Zeki Müren Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
11 kattan düşerek ölen babasının başında gözyaşları döktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:42:04. #1.16#

title