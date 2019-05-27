11 Haftalık Hamile Olan Hazal Kaya'dan Eşi Ali Atay'la Aşk Pozu
5 yıllık aşk yaşadığı oyuncu Ali Atay'la evlenen ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyuran Hazal Kaya'dan eşiyle aşk pozu geldi.
Anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile birlikte çekildiği pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
DOĞAL GÜZELLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ
Kaya, eşiyle paylaştığı karede doğal güzelliği ile dikkat çekti.
"AÇIKLAMAKTAN ÇOK MUTLULUK DUYUYORUM"
Güzel oyuncu, "Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum ki; evet hamileyim. Bebeğimiz tam 11 haftalık oldu. İlk 2 ay bebek için hassas zamanlar olduğu için hak verirsiniz ki paylaşmak istemedik. Son kontrolümüz çok iyi geçti ve sevinçle mutluluğumuzu paylaşmak istedik" ifadelerini kullanmıştı.
YORUMLAR (12)
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bunlar öldügünde bunlara aslaa dua edilmez.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırİZMİR’Lİ AHU: Çok Dogru Söylüyorsun Döndü Teyze.1 Yayından KaldırSANA NE: senden dua isteyen mi oldu1 Yayından Kaldır
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ikiside mutlu ki evlenmişler yok böyle yok şöyle ne dedikoducu yaratıklarsınızCevap Yaz 2 2 Yayından KaldırHERKES KENDİ HAYATI İLE İLGİLENSİN: Tebrik ediyorum. Güzel bir cevap gerçekten.Yayından Kaldır
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