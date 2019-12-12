: Çorum'da 103 öğrencinin kombi bacasından sızan gazdan dolayı zehirlendiği öğrenildi

12.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:32

Çorum'un Osmancık ilçesinde yerinden çıkan kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazının kız öğrenci yurduna dolması sonucu 103 öğrenci zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Ömer Derindere Fen Lisesi Kız öğrenci pansiyonunda kalan 103 öğrenci sabaha karşı rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Yapılan ilk tetkiklerde karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen öğrenciler Osmancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan öğrencilerden 27'si ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KOMBİ BACASINDAN ÇIKAN GAZLAR ZEHİRLEDİ

Olayın ardından ilçeye giden İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri pansiyonda inceleme yaptı. AFAD ve Çorumgaz ekiplerinin yaptığı inceleme sonunda kombi bacasının yerinden çıkması sonucu sızan gazdan öğrencilerin zehirlendiği tespit edildi. Vali Mustafa Çiftçi de Osmancık Devlet Hastanesine gelerek öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra pansiyona geçen Vali Çiftçi, burada incelemelerde bulundu.

"6 ÖĞRENCİMİZ YOĞUN BAKIMDA"

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ömer Derince Fen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonunda kalan 103 öğrencinin karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi nedeniyle Osmancık Devlet Hastanesine sevk edildiğini açıkladı. Öğrencilerin ilk müdahalesinin Osmancık ilçesinde yapıldığını kaydeden Vali Çiftçi, "Durumu kritik olanlar veya daha ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyanlar 27 öğrencimiz Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek müşahede alıntına alındı. Son aldığım bilgiye göre 6 öğrencimiz yoğun bakımda. Bilinçleri açık. Herhangi bir sorun yok. Diğer öğrencilerimizle ilgili de endişe edilecek bir durum gözükmüyor. Olayla ilgili İl Afet Acil Durum Müdürlüğü geldi. Savcılık olaya el koydu. Gerekli incelemeleri yürütüyorlar. Müfettiş görevlendirildi" dedi.

Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman da olayın doğal gazlı kombi bacasına dışarıdan yapılan fiziki müdahale sonucunda, yerinde çıkan bacadan tahliye olması gereken karbonmonoksit gazının yurt içerisine dağılması sonucunda yaşandığının tespit edildiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇORUM VALİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrencinin hastaneye kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın görüşmede öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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