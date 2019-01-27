100 Bin TL Değerindeki 5 Bin Saman Balyası Kül Oldu

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen yangında 5 bin saman balyası yanarken, olayda yaklaşık 100 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi.

YANGINI GÖREN VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Edinilen bilgilere göre, olay Tavas ilçesi Tekke Mahallesinde meydana geldi. Sebahattin Poyraz isimli vatandaşa ait saman deposundan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti.

4 SAATİN SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına ekipler 30 personel, 12 itfaiye aracı, 3 iş makinası ve 100 ton su kullanarak müdahale etti. Yangın yaklaşık 4 saatlik bir müdahalenin ardından söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda 5 bin saman balyası yanarak 100 bin TL'lik maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA