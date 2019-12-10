: 10 yıl sonra ekranlara Doktor Ela olarak tekrar dönüş yapan Yasemin Özilhan ilk kez konuştu

10.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:17

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde zirveyi kimseye kaptırmayan Mucize Doktor dizisine sürpriz bir isim dahil oldu. Yıllar önce Doktorlar dizinde "Doktor Ela" karakterini canlandıran Yasemin Özilhan, aynı karakter ile Mucize Doktor'un kadrosuna dahil oldu.

DUYGULARINI ANLATTI

Yasemin Özilhan'ın Doktor Ela karakteriyle diziye katılması ile izleyiciler büyük bir sürpriz yaşarken, sosyal medyada da "Doktor Ela" etiketi gündem olmuştu. Özilhan, uzun bir aradan sonra sahnelere dönmesiyle ilgili konuştu.

"ÇOK KEYİF ALDIM"

2009 yılında biten Doktorlar dizisinden tam 10 yıl sonra ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan, "Çok keyif aldım. Eski anılarımı yad ettim diyebilirim. Oyunculuk, ara verilince unutulacak bir şey değil. Sevdiğim ve özlediğim bir işti. 10 yıl sonra tekrar tatmış oldum" dedi.

DİZİDEN ELDE ETTİĞİ GELİRİ VAKIFA BAĞIŞLAYACAK

Özilhan, "Oyunculuğu özlediniz mi?" sorusuna "Özlem oluyor. Kaç yılımı harcadığım işimi özlüyorum tabii. O tempoyu, arkadaş çevremi özlüyorum ama şu an evdeki mutluluğumu hiçbir şeye değişmem" demişti. Güzel oyuncu ayrıca diziden elde ettiği geliri bir vakıfa bağışlayacak.





Güzel oyuncu sosyal medya hesabından 10 yıl önce Doktorlar setinde birlikte çalıştığı makyözüyle brlikte olduğu fotoğrafını da "10 yıl sonra seninle yeniden" notunu paylaştı.

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