"10. Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri" dopdolu programıyla yarın başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"10. Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri" dopdolu programıyla yarın başlıyor

'10. Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri' dopdolu programıyla yarın başlıyor
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'in Mostar kentinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek "Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri", sevilen şarkıcı Mustafa Ceceli'yi Boşnak müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Bosna Hersek'in Mostar kentinde bu yıl 10'uncusu düzenlenecek "Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri", sevilen şarkıcı Mustafa Ceceli'yi Boşnak müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Bosna Hersek-Türkiye Kardeşlik Platformunca her yıl düzenlenen etkinlik bu yıl da Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki dostluk köprüsüne destek sağlayacak.

Platform Başkanı Orhan Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te gelenekselleşmiş bir program yaptıkları için son derece mutlu olduklarını ifade ederek "10'uncu yılımızdaki etkinliğimizi tarihi Mostar Köprüsü'nde yapıyoruz. Ayrı bir heyecanımız var." dedi.

Bosna Hersek ve Türkiye'nin kültürünü yansıttıkları programın geçen yıllarda farklı şehirlerde düzenlendiğini anımsatan Çakmak, "300 binden fazla insan etkinliklerimize katıldı. Kültürümüzü yaşatma, bayrağımızı dalgalandırma ve bizi biz yapan değerleri Bosna Hersek'e taşıma imkanı bulduk." diye konuştu.

Çakmak, bu yılki etkinlik kapsamında yarın akşam Mustafa Ceceli'nin Mostar'da konser vereceğini belirterek "Ben de bir konser vereceğim. Korolarımız, mehter takımımız sahne alacak. Mostar'ın çarşısında kortej yapacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin güzelliklerini tanıtmak amacıyla stant açılacağını söyleyen Çakmak, ziyaretçilere geleneksel tatlar olan şerbet, baklava ve lokum ikram edileceğini aktardı.

Çakmak, etkinlikte çocukları da sevindirecek programlar olacağına işaret ederek "Dopdolu bir 2 gün bizi bekliyor Mostar'da." dedi.

"Türk-Balkan Kardeşlik Günleri" projesi

Platform olarak 10 yıldır yetim, gazi ve ihtiyaç sahibi ailelere de ulaştıklarını aktaran Çakmak, "En son Boşnak gazi kadınlara Türkiye turu yaptırdık. Çanakkale'ye giderek şehitleri ziyaret ettiler. 15 Temmuz programlarına katıldılar." diye konuştu.

Çakmak, gazi kadınların Türk kadın polislerle de tanışma fırsatı bulduğunu ifade ederek bu tarz etkinliklere devam edeceklerini belirtti. Türkiye'de okuyan Boşnak öğrencilerle de iletişim halinde olduklarını anlatan Çakmak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok etkinliğin iptal edildiğini söyledi.

Çakmak, mevcut programı "Türk-Balkan Kardeşlik Günleri" şeklinde genişletmeyi düşündüklerini belirterek "Tüm Balkanlarda yapmak istiyoruz. Bu bizim uzun süredir hedefimizdi. Yakın bir zamanda bu projemizi başlatacağız." dedi.

Bosna Hersek'teki gençlere yönelik kültür çalışmalarına da devam edeceklerini söyleyen Çakmak, "Burada bir kültür merkezi açmak istiyoruz. Bir kültürel paylaşım alanı olsun istiyoruz. Bu çalışmalarımızı salgın şartları müsaade ettikçe yapmaya başlayacağız." diye konuştu.

Çakmak, destekleri nedeniyle İletişim Başkanlığı, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Radyo Televizyon Üst Kuruluna teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

Erdoğan: 'Bölgesinin siyasi ve ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı.'
Erdoğan: "Bölgesinin siyasi ve ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı."
Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Sezen Aksu Demet Akalın
Spor Muslera Can Bartu Alper Yılmaz Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"10. Türkiye-Bosna Hersek Kardeşlik Günleri" dopdolu programıyla yarın başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 10:09:32. #1.15#

title