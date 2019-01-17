10 Hayat Kadınıyla Alem Yapan ABD'li Komutan Görevden Uzaklaştırıldı
ABD donanmasına ait bir denizaltıda komutanlık görevi yapan komutan, Filipinler'de otelde 10 hayat kadınıyla alem yaptığı için görevden uzaklaştırıldı. Komutan daha sonra başka bir pozisyona atandı.
ABD donanmasına ait bir denizaltıda görev yapan komutan Travis Zettel, kaldığı otelde 10 hayat kadınıyla alem yaptığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.
ASKERLERDEN BİRİ KOMUTANI ÜSTLERİNE RAPOR ETTİ
Travis, emrindeki iki asker otelin havuzunda yüzdüğü sırada askerlerine 10 hayat kadını çağırdığı, bir süre onlarla beraber odasında olacağını söyledi ve odasına çıktı.
İki askerden bir tanesi komutanun bu davranışını üstlerine rapor edince, Travis hakkında soruşturma başlatıldı.
ÖNCE UZAKLAŞTIRILDI SONRA BAŞKA GÖREVE ATANDI
Geçtiğimiz yıl komutanlık görevini tam anlamıyla yerine getirmediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan Travis daha sonra başka bir pozisyonda tekrar ABD donanmasında görev almaya başladı.
YORUMLAR (6)
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Suyunda gitmeyen göze batar, demek ki insan pazarcilarin (gözünü bukadar yagmacilik, irkcilik, biz iyi olalaim gerisi önemli degil icin kapatmiyor) pesinden gitmiyor ;-)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Midesiz asyalilar cirkinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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vay kerata :DCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ne var yaptıysa.sizin reisiniz ülkenin %60 ile alem yapıyor her seçimde.Cevap Yaz 11 13 Yayından KaldırALPHA: Senin yerin burası değil kansız arka çıktıklarının arkasına git. RezilTüm 6 yorumu okumak için tıklayın9 2 Yayından Kaldır