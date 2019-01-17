10 Hayat Kadınıyla Alem Yapan ABD'li Komutan Görevden Uzaklaştırıldı

ABD donanmasına ait bir denizaltıda görev yapan komutan Travis Zettel, kaldığı otelde 10 hayat kadınıyla alem yaptığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

ASKERLERDEN BİRİ KOMUTANI ÜSTLERİNE RAPOR ETTİ

Travis, emrindeki iki asker otelin havuzunda yüzdüğü sırada askerlerine 10 hayat kadını çağırdığı, bir süre onlarla beraber odasında olacağını söyledi ve odasına çıktı.

İki askerden bir tanesi komutanun bu davranışını üstlerine rapor edince, Travis hakkında soruşturma başlatıldı.

ÖNCE UZAKLAŞTIRILDI SONRA BAŞKA GÖREVE ATANDI

Geçtiğimiz yıl komutanlık görevini tam anlamıyla yerine getirmediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan Travis daha sonra başka bir pozisyonda tekrar ABD donanmasında görev almaya başladı.