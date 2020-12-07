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10 ay önce 10 ay sonra

07.12.2020 08:55 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:00
10 ay önce 10 ay sonra

2014 yılında Pamir Kıraner ile evlenen oyuncu Saadet Işıl Aksoy, geçtiğimiz şubat ayına kızı Marisa Gülcan'ı dünyaya getirdi.

2014 yılında Pamir Kıraner ile evlenen oyuncu Saadet Işıl Aksoy, geçtiğimiz şubat ayına kızı Marisa Gülcan'ı dünyaya getirdi.

Ailesiyle birlikte Amerika'da yaşayan Aksoy, kızı ve köpeği Kaju ile 10 ay arayla benzer kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Aksoy'un bu paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Hürriyet

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