1 milyonluk soruyu cevaplayan Arda Ayten, yarışma sırasında söylediği sözle takdir topladı

06.10.2019 08:14

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı 19 yaşındaki yarışmacı Arda Ayten,"On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerinden daha az geçer?" sorusu soruldu. Şıklarında Vatan, Kan, Toprak ve Yurt olan soruya uzun uğraşlar sonucu doğru cevap olan "Toprak"yanıtını veren Arda Ayten, 1 milyonu kazandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

"#milyonluksoru" etiketiyle sosyal medya platformu Twitter'da gündeme oturan yarışmacı, çok sayıda kullanıcı tarafından da takdir edildi.

"DAHA FAZLA KİTAP OKUMAK İÇİN PARA KAZANMAK İSTİYORUM"

Ayten'in, "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum ve daha fazla dil öğrenip kitapları orjinal kaynaklarından okumak istiyorum" sözleri de çoğu kullanıcının gönlünü fethetti.

"DAHA ERKEN BİLEMEDİĞİM İÇİN HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

1 milyonu kazanması sonrası duygularını paylaşan Arda Ayten, "En başından beri biliyordum ama bu ne biliyor musunuz? Ya ben Pozitif bakıyorum. Baskıyı gülümsemekle ezmeyi öğrendim. Çok gülümsemeye çalışıyorum ama bazen beni de üzerimde baskı oluyor. Bu daha erken söyleyebilirdim. Daha erken bilmediğim için özür diliyorum. Bunu bilememe gibi bir şansım olamazdı. İstiklal Marşı'nın 9. kıtasını unuttuğum an baskıdan dolayıydı. İnsanlara işkence çektirdik gerçekten." ifadelerini kullandı.

"SENİNLE GURUR DUYUYORUZ"

Arda Ayten'den sonra konuşan Kenan İmirzalıoğlu da "Seninle gurur duyuyoruz" dedi.