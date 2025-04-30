1 MAYIS 2025 KARGOLAR AÇIK MI? | 1 Mayıs Perşembe günü PTT, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo çalışıyor mu?

1 Mayıs 2025 Perşembe günü, Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan resmi tatil nedeniyle PTT ve özel kargo firmalarının çalışma saatleri vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kargo gönderisi yapacak ya da teslimat bekleyen binlerce kişi, "1 Mayıs'ta PTT açık mı?", "Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo çalışıyor mu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 1 Mayıs 2025 tarihinde PTT ve özel kargo firmaları açık mı, hizmet verecek mi? Kargo şubeleri, dağıtım ekipleri ve müşteri hizmetleri 1 Mayıs 2025 tarihinde çalışacak mı? İşte, 1 Mayıs'ta PTT ve kargo firmalarının mesai durumu ile ilgili tüm detaylar…

1 MAYIS 2025 KARGOLAR AÇIK MI?

Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre; 1 Mayıs 2025 tarihinde tüm kargo şirketleri hizmet vermeyecek. Kargo alım ve teslimat işlemleri, bayram sonrası ilk iş günü olan 2 Mayıs Cuma günü yeniden başlayacak.

1 Mayıs Perşembe günü PTT, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo çalışıyor mu

1 Mayıs 2025 Perşembe Günü Kargo Firmalarının Durumu:

PTT Kargo: Resmi tatil nedeniyle kapalı. Gönderi ve teslimat yapılmayacak.

Aras Kargo: Şubeler kapalı olacak, hizmetler 2 Mayıs'ta yeniden başlayacak.

Yurtiçi Kargo: 1 Mayıs'ta dağıtım yapılmayacak, şubeler kapalı.

MNG Kargo: Resmi tatil dolayısıyla hizmet vermeyecek.

Sürat Kargo ve diğer özel firmalar: 1 Mayıs'ta kapalı olacak, sonraki gün normal mesaiye geçilecek.

Vatandaşların işlem ve gönderi planlarını buna göre yapmaları ve kargo firmalarının resmi duyurularını takip etmeleri tavsiye ediliyor.