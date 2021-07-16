1 ekmek fiyatı kaç tl oldu? İstanbul Halk Ekmek (İHE) zam mı geldi? İHE ekmek fiyatı ne kadar?

İstanbul Halk Ekmek'e %25 zam yapıldı. Bunun ardından vatandaşlar İHE (İstanbul Halk Ekmek) güncel fiyatı ne kadar oldu merak etti. Peki, İHE 1 adet ekmek fiyatı ne kadar? 1 tane ekmek fiyatı kaç lira oldu? İHE kaç lira? 1 adet ekmek fiyatı ne kadar?