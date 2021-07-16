1 ekmek fiyatı kaç tl oldu? İstanbul Halk Ekmek (İHE) zam mı geldi? İHE ekmek fiyatı ne kadar?
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1 ekmek fiyatı kaç tl oldu? İstanbul Halk Ekmek (İHE) zam mı geldi? İHE ekmek fiyatı ne kadar?

1 ekmek fiyatı kaç tl oldu? İstanbul Halk Ekmek (İHE) zam mı geldi? İHE ekmek fiyatı ne kadar?
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İstanbul Halk Ekmek'e %25 zam yapıldı. Bunun ardından vatandaşlar İHE (İstanbul Halk Ekmek) güncel fiyatı ne kadar oldu merak etti. Peki, İHE 1 adet ekmek fiyatı ne kadar? 1 tane ekmek fiyatı kaç lira oldu? İHE kaç lira? 1 adet ekmek fiyatı ne kadar?

İHE yüzde 25'lik zamdan sonra yeni ekmek fiyatı ne kadar olacak merak edildi. Normal ekmek İHE 1 TL idi. Fakat yapılan zamdan sonra 1.25 TL oldu. Peki, İHE ekmek kaç tl? 1 ekmek kaç lira oldu? Detaylar yazımızda...

İSTANBUL HALK EKMEK'E ZAM MI GELDİ?

Haberglobal.com.tr'nin haberine göre, konuşan İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, "Artan un ve enerji maliyetleri karşısında bu zam kaçınılmazdı" dedi.

Yapılan açıklamaya göre İHE normal ekmeğe %25 zam yapıldı ve yeni fiyatı 1.25 TL oldu. Yarından itibaren normal ekmeğin 1.25 tl den satılması bekleniyor.

İHE 1 adet ekmek eski fiyatı : 1 TL

İHE 1 adet ekmek yeni fiyatı : 1.25 TL

Yüzde kaç zam yapıldı : %25

İSTANBUL HALK EKMEK NEDİR?

İstanbul Halk Ekmek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin unlu mamüller üreten şirketidir. Ekmeğin haricinde un, kurabiye ve ekmek cipsi gibi ürünlerin de üretimini yapmaktadır. Fabrikaları Sultangazi Cebeci, Eyüpsultan, Edirnekapı ve Kartal Cevizli'de bulunmaktadır.

Şubat 1971'de yatırım çalışmaları başladı ancak yönetimin birtakım yanlış uygulamaları sonucu bu makineler yıllarca gümrükten alınamadı. 1978 yılında makine montaj çalışmalarının tamamlanmasıyla 26 Ağustos 1978'de ekmek üretimi başladı.

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