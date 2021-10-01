1 Dolar ne kadar? 1 Euro ve 1 Gram Altın ne kadar? 1 Ekim dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?
Gündemin merak edilen konuları arasında dolar, euro ve altın kurları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? 1 Euro bugün kaç lira? 1 gram altın bugün kaç lira? merak ediyor. Peki, 1 Dolar ne kadar olur? 1 Euro ne kadar olacak? 1 Gram altın kaç tl olacak? Dolar ve altın artacak mı azalacak mı? 1 Ekim Cuma 2021 dolar ve altın güncel döviz kurları haberimizde...
1 Ekim Cuma 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 1 Ekim bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
1 Ekim bugün 1 Dolar 8,8619 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,8620 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,8658 TL'dir.
1 Ekim bugün 1 Euro 10,2663 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,2669 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,2766 TL'dir.
Güncel 1 gram altın fiyatı 501,4 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 501,0 TL iken satış fiyatı ise 501,2 TL'dir.
- 1 Dolar ne kadar : 8,8619 TL
- 1 Euro ne kadar : 10,2663 TL
- 1 Gram Altın ne kadar : 501,4 TL
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