1 Dolar ne kadar? 1 Euro ve 1 Gram Altın ne kadar? 1 Ekim dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl?

1 Ekim Cuma 2021 günü güncel Dolar, Euro ve Gram altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Dolar, Euro ve Gram Altın ne kadar? 1 Ekim bugün Dolar kaç TL? Bugün gram altın kaç TL? 1 gram altının fiyatı kaç lira oldu? 1 Euro kaç tl? 1 Sterlin kaç tl oldu? 1 Pound ne kadar? İşte detaylar... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

1 EKİM BUGÜN 1 DOLAR KAÇ TL?

1 Ekim bugün 1 Dolar 8,8619 TL'dir. 1 Dolar alış fiyatı 8,8620 iken, 1 Dolar satış fiyatı 8,8658 TL'dir.

1 EKİM BUGÜN 1 EURO KAÇ TL?

1 Ekim bugün 1 Euro 10,2663 TL'dir. 1 Euro alış fiyatı 10,2669 iken, 1 Euro satış fiyatı 10,2766 TL'dir.

1 EKİM BUGÜN 1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel 1 gram altın fiyatı 501,4 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 501,0 TL iken satış fiyatı ise 501,2 TL'dir.

1 Dolar ne kadar : 8,8619 TL

8,8619 TL 1 Euro ne kadar : 10,2663 TL

10,2663 TL 1 Gram Altın ne kadar : 501,4 TL

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