1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal için kalp bulundu

12.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:57

ANKARA'da kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu edilmeyi beklerken kalbi duran ve yaklaşık 1 aydır makineye bağlı yaşatılan Cemal Azboy (16) için verici bulundu. Azboy, kalp nakli ameliyatına alındı.

Annesiyle Antalya'da yaşayan Cemal Azboy, geçen aralık ayında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde geçirdiği kalp kapağı ameliyatı sonrasında taburcu olmayı beklerken aniden fenalaşıp bayıldı. Kalbi duran Azboy, makineye bağlanarak hayatta tutuldu.

Kaynak: DHA