Ayının mağarada esir aldığı adam, 1 ay boyunca idrarını içerek hayatta kaldı

Rusya, ayı tarafından kaçırıldığı mağarada, bir ay boyunca ağır yaralı halde kalmasına rağmen hayatta kalabilen adamı konuşuyor. Rusya'nın Tuva bölgesinde, bir boz ayı, ismi Alexander olarak açıklanan adamı yaralayarak mağarasına sürükledi. Bir ay sonra, avcı köpekleri tarafından, ayının mağarasında ölüme yakın bir durumda bulundu.

MUMYA SANDILAR

Olay Rusya'nın Tuva bölgesinde ormanlık bir alanda meydana geldi. Avcı köpekleri Alexander'ın bulunduğu mağaranın önüne gelip havlayınca, avcılar mağaraya girdiler. Avcılar, yara içinde buldukları Alexander'i ilk önce mumya sandı. Canlı olduğunu anlayınca ise hemen hastaneye kaldırdılar. Yapılan muayenede omurga kemiklerinin kırıldığı ortaya çıktı.

İDRARINI İÇEREK HAYATTA KALMIŞ

Ayının üzerine atlayarak kendisini yere yuvarladığını ve kendisini mağarasına kadar sürüklediğini söyleyen Alexander, bir ay boyunca kendi idrarını içerek hayatta kalmayı başardığını anlattı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Uzun süre hareketsiz yattığı için vücudunda ağır yaralar ve dokularında çürüme meydana geldiğini söyleyen hastane yetkilileri, Alexander'in ağır yaralara rağmen nasıl hayatta kaldığını açıklayamadıklarını vurguladı.

Boz ayılar, avlarını saklayıp daha sonra yemeleri ile biliniyorlar.