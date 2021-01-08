08 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
08 Ocak 2021 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Alp Disiplini
00:00 Olimpiyat Oyunları
00:30 Haberler
00:35 Rally Raid
01:05 Kayakla Atlama
01:05 Kayaklı Koşu
02:00 Kayaklı Koşu
02:00 Kızak
02:05 Kayakla Atlama
03:30 Alp Disiplini
03:30 Kayakla Atlama
04:15 Alp Disiplini
05:00 Tenis
06:30 Snooker
08:30 Tenis
08:30 Olimpiyat Oyunları
09:00 Olimpiyat Oyunları
10:00 Olimpiyat Oyunları
10:30 Rally Raid
11:00 Kayakla Atlama
11:30 Kayaklı Koşu
11:30 Alp Disiplini
12:05 Alp Disiplini
12:15 Kayaklı Koşu
12:30 Kayakla Atlama
13:00 Alp Disiplini
13:15 Biatlon
13:30 Kayaklı Koşu
14:00 Biatlon
14:15 Kayaklı Koşu
14:45 Alp Disiplini
15:00 Kayakla Atlama
15:15 Kayaklı Koşu
16:00 Alp Disiplini
16:10 Kayaklı Koşu
16:15 Biatlon
17:15 Kayakla Atlama
17:25 Alp Disiplini
18:10 Kayakla Atlama
18:30 Kayaklı Koşu
19:15 Kayaklı Koşu
19:30 Alp Disiplini
20:00 Kayaklı Koşu
20:30 Biatlon
21:30 Haberler
21:35 Biatlon
21:35 Kayakla Atlama
22:05 Biatlon
22:30 Alp Disiplini
22:30 Kayaklı Koşu
22:35 Kayakla Atlama
23:30 Alp Disiplini
23:30 Kayaklı Koşu
Kaynak: InterSinema.com