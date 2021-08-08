08 Ağustos 2021 Atv Yayın Akışı
08 Ağustos 2021 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Küçülen Hayatlar
02:10 Kalp Yarası
05:10 Hercai
08:00 Afacan Arabalar
10:00 Nadide Hayat
12:40 Dizi TV
13:30 Kalp Yarası
16:50 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
23:00 İkimizin Sırrı
Kaynak: InterSinema.com