07 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı 07 Temmuz 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:30 Yüksek Sosyete 02:30 Dolunay 03:20 Dolunay 04:00 Türk Müziği 05:00 Güzel Köylü 05:00 Kara Sevda 07:00 İki Aile 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:00 Dolunay 13:30 Yüksek Sosyete 16:00 Kara Sevda 18:30 Star Haber 20:00 Görevimiz Tehlike 5 20:00 Devlet Kuşu 21:45 Devlet Kuşu 22:45 Görevimiz Tehlike 5 23:15 Çember: Evimdeki Yabancılar Kaynak: InterSinema.com