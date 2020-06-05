05 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
05 Haziran 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Akıllara Seza
00:05 Ev Yapımı
02:05 Ege'nin Hamsisi
03:35 Tam Zamanı
03:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri
03:55 Dert Ortağı
04:05 Vefa Dediğin
04:15 Dert Ortağı
04:40 Ferhunde Hanım ve Kızları
05:30 Sağlıklı Mutfak
06:15 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ev Yapımı
20:00 Hıçkırık
22:30 Soru Küpü
22:35 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Kaynak: InterSinema.com