Zümrüdüanka yeni bölüm izleme linki! Zümrüdüanka 17. bölüm tek parça izle! Zümrüdüanka 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?
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Zümrüdüanka yeni bölüm izleme linki! Zümrüdüanka 17. bölüm tek parça izle! Zümrüdüanka 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

31.10.2020 16:36 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:42
Zümrüdüanka yeni bölüm izleme linki! Zümrüdüanka 17. bölüm tek parça izle! Zümrüdüanka 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

Fox'un sevilen dizilerinden olan Zümrüdüanka bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi canlı olarak izlemek için Zümrüdüanka canlı yayın linkini ekledik. Zümrüdüanka son bölümde neler oldu? Zümrüdüanka 18. bölüm fragmanı gibi merak edilenleri sizler için derledik.

Zümrüdüanka'da bu hafta Abbas, Serhat'ın gazabına uğrayacağını anlayınca, çareyi kaçmakta bulur. Abbas, kendini korumaya aldığını düşünürken, en büyük müttefiki olan Azimet'i kaybetmek üzere olduğundan habersizdir. Zümrüdüanka 18. bölümde devamını bulabilirsiniz. Canlı yayın ve fragman linkleri haberimizin içinde...

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abbas, Serhat'ın gazabına uğrayacağını anlayınca, çareyi kaçmakta bulur. Abbas, kendini korumaya aldığını düşünürken, en büyük müttefiki olan Azimet'i kaybetmek üzere olduğundan habersizdir.

Serhat ve Deniz, boşanırlar. Zümrüt, Serhat'ın aşkına daha fazla kayıtsız kalamaz. Serhat ve Zümrüt, yaşadıkları tüm acılardan sonra, mutlu olmak için her şeye karşı durmak isterler. Ancak Abbas uzakta olsa dahi, onları temelli ayırmak için, çok tehlikeli bir planın tohumlarını ekmeye başlamıştır.

Zümrüdüanka yeni bölüm izleme linki! Zümrüdüanka 17. bölüm tek parça izle! Zümrüdüanka 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

Suhandan'ın inadı, onu Hamit'le olan ilişkisini bitirme noktasına getirir. Ancak Deniz'in vereceği akıl, Suhandan'ın ilişkisine başka bir gözle bakmasını sağlayacak ve ona, yepyeni bir kapı açacaktır.

Zümrüt, tüm yaşananlardan sonra bir karar alır. Zümrüt'ün aldığı kararla, sadece Serhat'ın değil, tüm konağın kaderi değişecektir.

Abbas, günahlarından kaçabilecek midir? Zümrüt'ün aldığı karar, nelere yol açacaktır?

Zümrüdüanka yeni bölüm izleme linki! Zümrüdüanka 17. bölüm tek parça izle! Zümrüdüanka 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abbas, Zümrüt ve Serhat'ı ayırmak için, gözünü karartır. Ancak tüm yaptıklarının bedelini, yeni doğan oğlunu görememekle öder.

Serhat, Deniz'den boşanmak için işlemleri hızlandırır. Deniz de konakta kalıcı olmak adına, yeni iş birliklerinin önünü açar.

Zümrüt, Cihan'ın atölyesinde işe başlar. Serhat, bunu hiç tahmin etmediği bir anda öğrenir. Zümrüt'ü, Cihan'dan kıskanır. Ancak Zümrüt, sevdiği işi yapmak konusunda kararlıdır.

Zümrüdüanka yeni bölüm izleme linki! Zümrüdüanka 17. bölüm tek parça izle! Zümrüdüanka 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

Serhat, ailesinin ve amcasının ölümünden dolayı Abbas'tan şüphelenirken, şüphelerine cevap bulmak için, Abbas'ın kara kutusu Niyazi Çavuş'un peşine düşer.

Suhandan, Hamit'in ona attığı adımı yanlış anlayınca, Demirkan Konağı'na döner. Ancak bu ayrılık, ikisine de iyi gelmez.

Serhat'ın Abbas'a öfkeyle atacağı adım, Zümrüt'le yeniden bir arada olma ihtimalini yok etmek üzeredir. Zümrüt, felakete dönüşen bu duruma kayıtsız kalamaz.

Serhat, Niyazi Çavuş'u bulabilecek midir? Zümrüt, Serhat'ı dönüşü olmayan bu yoldan geri döndürebilecek midir?

Zümrüdüanka yeni bölüm izleme linki! Zümrüdüanka 17. bölüm tek parça izle! Zümrüdüanka 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Zümrüdüanka yeni bölümü 20.00'de başlayacak.

ZÜMRÜDÜANKA 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka 18 bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Zümrüdüanka yeni bölüm izleme linki! Zümrüdüanka 17. bölüm tek parça izle! Zümrüdüanka 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

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