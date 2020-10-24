Zümrüdüanka yeni bölüm izleme linki! Zümrüdüanka 15. bölüm tek parça izle! Zümrüdüanka 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

Fox'un sevilen dizilerinden olan Zümrüdüanka bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Diziyi canlı olarak izlemek için Zümrüdüanka canlı yayın linkini ekledik. Zümrüdüanka son bölümde neler oldu? Zümrüdüanka 16. bölüm fragmanı gibi merak edilenleri sizler için derledik.

Zümrüdüanka'da bu hafta Zümrüt'ün işe başlaması Serhat'ı rahatsız eder. Peki, Zümrüt Serhat'ın dinleyecek mi? Zümrüdüanka 16. bölümde soruların cevabını bulabilirsiniz. Canlı yayın ve fragman linkleri haberimizin içinde...

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abbas, cezaevine girer. Zümrüt'e yaptığının bedelini ağır bir şekilde öderken; içinde biriken öfke, onu çok daha tehlikeli hale getirir. Zümrüt ve Serhat'a, bundan sonra huzur vermeyecektir.

Zümrüt, babasını aramaya başlar. Bunu öğrenen Cihan da Zümrüt'e hem yardımcı hem de yakın olmak için harekete geçer. Zümrüt ve Cihan, adım adım tehlikeye doğru yürümektedirler. Serhat, bu olanları öğrendiğinde, Zümrüt'ün kendisini bilerek uzak tutmaya çalıştığını anlar. Ancak sevdiği kadını korumak için, kendisini ateşe atmaktan çekinmez.

Suhandan ve Hamit, mutlu olmak için yakaladıkları umuda sımsıkı sarılırlar. Ancak onların dünyasında, her mutluluğun bir de bedeli vardır. Birbirlerine henüz kavuşmuşlarken, ayrılık kapıya gelir.