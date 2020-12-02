Zümrüdüanka yeni bölüm izle! Zümrüdüanka son bölüm özeti! Zümrüdüanka oyuncuları kimler?
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Zümrüdüanka yeni bölüm izle! Zümrüdüanka son bölüm özeti! Zümrüdüanka oyuncuları kimler?

02.12.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:36
Zümrüdüanka yeni bölüm izle! Zümrüdüanka son bölüm özeti! Zümrüdüanka oyuncuları kimler?

Senaryosu Eylem Canpolat süpervizörlüğünde kaleme alınan Türk yapımı dram dizisi Zümrüdüanka yeni bölüm izle! Zümrüdüanka son bölüm özeti! Zümrüdüanka oyuncuları kimler?

Pastel Film imzalı, ilk bölümü 25 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Volkan Kocatürk'ün yaptığı Zümrüdüanka yeni bölüm izle! Zümrüdüanka son bölüm özeti! Zümrüdüanka oyuncuları kimler?

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜM ÖZETİ!

Azimet ve Deniz'in birlikte attıkları ilk adım Serhat ve Zümrüt'ün arasındaki ilişkiyi etkilemeye başlamıştır. Serhat daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğini düşünürken Zümrüt'ün bazı duyguları değişmeye başlar.

ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI

SERHAT DEMİRKAN - ALP NAVRUZ

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ZÜMRÜT KULOĞLU - CEREN YILMAZ,

ABBAS DEMİRKAN - SELİM BAYRAKTAR,

AZİMET DEMİRKAN - AYTEN UNCUOĞLU,

ÜLFET KULOĞLU- HATİCE ASLAN

ZÜMRÜDÜANKA İZLE!

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