Zümrüdüanka yeni bölüm izle! Zümrüdüanka oyuncuları! Zümrüdüanka son bölüm özeti!

Pastel Film imzalı, ilk bölümü 25 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Volkan Kocatürk'ün yaptığı, senaryosu Eylem Canpolat süpervizörlüğünde kaleme alınan Zümrüdüanka yeni bölüm izle! Zümrüdüanka oyuncuları! Zümrüdüanka son bölüm özeti!

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜM ÖZETİ!

Azimet ve Deniz'in birlikte attıkları ilk adım Serhat ve Zümrüt'ün arasındaki ilişkiyi etkilemeye başlamıştır. Serhat daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğini düşünürken Zümrüt'ün bazı duyguları değişmeye başlar. Suhandan da Zümrüt'ten farklı değildir. Hamit ile yaşadıkları ve aralarına giren mesafe Suhandan'ı kötü etkiler. Demirkan Konağı'na dönmek istemeyen Suhandan'ın kafası hiç beklemediği bir konukla yaptığı konuşmadan sonra karışmaya başlayacaktır. Hamit ise babası ve Canan'ın aksi yönde telkinlerine rağmen Suhandan'dan vazgeçmeme konusunda kararlıdır. Suhandan'ı görmek istediğindeyse karşısına hiç beklenmedik biri çıkar. Kendini yeniden Demirkan ailesine kabul ettirmeye çalışan Abbas ve Hamit'in karşılaşması bir daha asla düzelmeyecek, asla geri dönülemeyecek bir sonuç yaratacaktır. Bu olaydan sonra Demirkan ve Özgüç konaklarında hiçbir şey eskisi gibi sakin kalmayacak, iki aile büyük bir savaşa girecektir.

ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI!

ALP NAVRUZ,

CEREN YILMAZ,

SELİM BAYRAKTAR,

AYTEN UNCUOĞLU,

HATİCE ASLAN,

İSMAİL HACIOĞLU,

GÖKÇE EYÜBOĞLU,

SERHAT ÖZCAN,

ELİF ÇAKMAN,

MİRAY AKAY