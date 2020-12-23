Zümrüdüanka yeni bölüm canlı izle! Zümrüdüanka 25. bölüm izle | Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Zümrüdüanka yeni bölüm canlı izle! Zümrüdüanka 25. bölüm izle | Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

23.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:00
Zümrüdüanka yeni bölüm canlı izle! Zümrüdüanka 25. bölüm izle | Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV'de ekranlara gelen Zümrüdüanka dizisi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ilgi toplamaya devam ediyor. Zümrüdüanka 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Fox'un sevilen dizilerinden olan Zümrüdüanka bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Azimet ise bir kez daha evlat acısının ne demek olduğunu hatırlayacaktır. Zümrüdüanka yeni bölümde soruların cevabını bulabilirsiniz. Canlı yayın ve fragman linkleri haberimizde...

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zümrüt'ün ani rahatsızlığıyla ortaya çıkan sağlık sorunu; genç çifti yeni bir sınavın eşiğine getirir. Bu sınavdan ya güçlenerek ya da ayrılarak çıkacaklardır.

Suhandan'ın hamileliği konakta soğuk rüzgârlar estirir. Sağlanan ateşkes ile Özgüçleri hayatlarından çıkardıklarını düşünen Demirkanlar, kendilerini tekrar bir kaosun içinde bulur. Bu habere tek sevinen ise Zümrüt'tür.

Adım adım Demirkan olmaya doğru giden Meliha'nın yaptığı bir hata, hem Zümrüt'ü hem de ailesini utanca boğar. Ülfet ve Rüstem arasında yaşanan büyük hesaplaşma, o güne kadar iki tarafın da sakladığı bir sırrı ortaya çıkarır.

Girdikleri sınavdan güçlenerek çıkmaya karar veren Zümrüt ve Serhat, önlerindeki tek seçeneği kabul ederek kendilerine yeni bir sayfa açar. Ancak bu sayfada onlarla birlikte üçüncü bir kişi daha olacaktır.

ZÜMRÜDÜANKA 24. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

ZÜMRÜDÜANKA 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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