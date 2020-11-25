Zümrüdüanka yeni bölüm canlı izle! Zümrüdüanka 19.bölüm izle | Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Zümrüdüanka yeni bölüm canlı izle! Zümrüdüanka 19.bölüm izle | Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

25.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:44
Zümrüdüanka yeni bölüm canlı izle! Zümrüdüanka 19.bölüm izle | Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX TV'de ekranlara gelen Zümrüdüanka dizisi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ilgi toplamaya devam ediyor. En son 19. bölümüyle yayınlanan Zümrüdüanka 25 Kasım akşamı 20. bölümüyle ekranlara gelecek. Zümrüdüanka 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zümrüdüanka dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Fox'un sevilen dizilerinden olan Zümrüdüanka bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Azimet ise bir kez daha evlat acısının ne demek olduğunu hatırlayacaktır. Zümrüdüanka yeni bölümde soruların cevabını bulabilirsiniz. Canlı yayın ve fragman linkleri haberimizde...

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abbas'ın vurulması büyük bir şok etkisi yaratır. Onu vuran kişinin kimliği Serhat ve Zümrüt için daha da büyük bir yıkım olur. Azimet ise bir kez daha evlat acısının ne demek olduğunu hatırlayacaktır.

Özgüç konağının habersiz misafiri konak içindeki bütün dengeleri değiştirmeye adaydır. Bu misafir, yalnızca Özgüçlerin değil Demirkanların da huzurunu bozar.

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Yeni bir düşmanla baş etmesi gerektiğini anlayan Serhat hem sevdiklerini hem de zor durumda olan masum insanları korumak için bir çözüm yolu üretmelidir. Bu uğurda Cihan ile aralarında bir yoldaşlık gelişecektir.

Suhandan'ın öğrendiği gerçek Hamit'le aralarına bir uçurum açar. Hamit imkansız bir çıkmazın içine düşerken Suhandan kendine yeni bir amaç belirler.

Azimet, giderek yalnızlaşmanın acısıyla Serhat'a daha fazla tutunmaya karar verir. Bunun için de Serhat'ı konağa döndürmesi, Zümrüt'ten ayırması gerekmektedir. Serhat ve Zümrüt aşkı bir kez daha büyük bir sınavdan geçecektir. Azimet ve Deniz'in yoldaşlığı Serhat ve Zümrüt için anbean artan bir tehlikeye dönüşecektir.

ZÜMRÜDÜANKA 19. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

Zümrüdüanka yeni bölüm canlı izle! Zümrüdüanka 19.bölüm izle | Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azimet ve Deniz'in birlikte attıkları ilk adım Serhat ve Zümrüt'ün arasındaki ilişkiyi etkilemeye başlamıştır. Serhat daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğini düşünürken Zümrüt'ün bazı duyguları değişmeye başlar.

Suhandan da Zümrüt'ten farklı değildir. Hamit ile yaşadıkları ve aralarına giren mesafe Suhandan'ı kötü etkiler. Demirkan Konağı'na dönmek istemeyen Suhandan'ın kafası hiç beklemediği bir konukla yaptığı konuşmadan sonra karışmaya başlayacaktır.

Hamit ise babası ve Canan'ın aksi yönde telkinlerine rağmen Suhandan'dan vazgeçmeme konusunda kararlıdır. Suhandan'ı görmek istediğindeyse karşısına hiç beklenmedik biri çıkar. Kendini yeniden Demirkan ailesine kabul ettirmeye çalışan Abbas ve Hamit'in karşılaşması bir daha asla düzelmeyecek, asla geri dönülemeyecek bir sonuç yaratacaktır.

Bu olaydan sonra Demirkan ve Özgüç konaklarında hiçbir şey eskisi gibi sakin kalmayacak, iki aile büyük bir savaşa girecektir.

ZÜMRÜDÜANKA 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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