Zümrüdüanka ne zaman, saat kaçta? Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı izle!

Fox'un sevilen dizilerinden Zümrüdüanka bu akşam 25. bölümüyle ekranlara geliyor. Zümrüdüanka son bölümde neler oldu? Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı gibi merak edilenleri sizler için derledik. Zümrüdüanka ne zaman, saat kaçta? Zümrüdüanka 25. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox'un sevilen dizilerinden olan Zümrüdüanka bu akşam 25. bölümüyle ekranlarda olacak. Baş rollerinde Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Hatice Aslan ve Gökçe Eyüboğlu gibi isimlerin paylaştığı Zümrüdüanka son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı gibi merak edilenleri sizler için derledik. Zümrüdüanka ne zaman, saat kaçta? Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı izle!

ZÜMRÜDÜANKA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Doğal yoldan ebeveyn olamayacaklarını öğrenen Zümrüt ve Serhat için tek çare, taşıyıcı anneydi. Ancak Azimet'in bunun için Deniz'i önermesi, böyle hassas bir konuda bile Zümrüt'ü saf dışı etmeye çalışması ikisini de çileden çıkardı. Serhat'ın önceliği Zümrüt'tür ve artık eşi ne isterse o olacaktır. Yeni bölümü heyecanla beklenen Zümrüdüanka 30 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da FOX TV ekranlarında olacak!

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zümrüdüanka 25. bölümü fragmanı izleyicilerini oldukça heyecanlandırdı. Serhat ve Zümrüt'ün yaşayacakları şeyleri e bebek sahibi olma çabalarını merakla bekleyen seyirci Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanını araştırıyor!

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!