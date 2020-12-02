Zümrüdüanka ne zaman, saat kaçta? Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı izle
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Zümrüdüanka ne zaman, saat kaçta? Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı izle

02.12.2020 11:26 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:31
Zümrüdüanka ne zaman, saat kaçta? Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı izle

Fox'un sevilen dizilerinden olan Zümrüdüanka bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Zümrüdüanka son bölümde neler oldu? Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı gibi merak edilenleri sizler için derledik. Zümrüdüanka ne zaman saat kaçta? Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı izle!

Fox'un sevilen dizilerinden olan Zümrüdüanka bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Zümrüdüanka son bölümde neler oldu? Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı gibi merak edilenleri sizler için derledik. Zümrüdüanka ne zaman saat kaçta? Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı izle!

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Demirkanlar ve Özgüçler arasındaki gerilim artık bir savaşa dönüşmüştür. Behram Özgüç, Serhat'ın elinden bütün sevdiklerini almaya kararlıdır. Serhat üzerine atılan suçtan bir an önce kurtulup ailesinin yanında olmanın derdindedir. Ancak Behram planları bozuldukça Serhat için yeni tuzaklar hazırlamaktadır. Zümrüt sahip olduğu sır yüzünden korkunç bir ikilemin içine düşer. Bu sırrın ortaya çıkması Serhat'ı darmadağın edecektir. Ancak saklaması da hiç kolay olmayan bir sırdır bu. Suhandan yaşadığı acının tesiriyle adım adım geri dönülmez bir yola girmektedir. Serhat'ın ve bütün ailesinin kendisini yalnız bıraktığını düşünerek kendine yeni bir dost edinecektir. Ancak Suhandan'ın asıl amacı ona acı çektiren herkesten öç almaktır artık. Zümrüt ve Serhat bu dönüşümün farkına varmadıkça tehlike giderek büyüyecektir. Zümrüt'ün yanlış kişiye güvenmesi Demirkan ailesinin geri dönülmez bir yola girmesine sebep olacaktır. Zümrüdüanka yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

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ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demirkanlar ve Özgüçler arasındaki gerilim artık bir savaşa dönüşmüştür. Behram Özgüç, Serhat'ın elinden bütün sevdiklerini almaya kararlıdır. Serhat üzerine atılan suçtan bir an önce kurtulup ailesinin yanında olmanın derdindedir. Ancak Behram planları bozuldukça Serhat için yeni tuzaklar hazırlamaktadır. Zümrüt sahip olduğu sır yüzünden korkunç bir ikilemin içine düşer. Bu sırrın ortaya çıkması Serhat'ı darmadağın edecektir. Ancak saklaması da hiç kolay olmayan bir sırdır bu. Suhandan yaşadığı acının tesiriyle adım adım geri dönülmez bir yola girmektedir. Serhat'ın ve bütün ailesinin kendisini yalnız bıraktığını düşünerek kendine yeni bir dost edinecektir. Ancak Suhandan'ın asıl amacı ona acı çektiren herkesten öç almaktır artık. Zümrüt ve Serhat bu dönüşümün farkına varmadıkça tehlike giderek büyüyecektir. Zümrüt'ün yanlış kişiye güvenmesi Demirkan ailesinin geri dönülmez bir yola girmesine sebep olacaktır. Zümrüdüanka yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

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ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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