Zümrüdüanka için flaş karar, final bölümü açıklandı

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin yönetmeni de değişti. Başrollerini Alp Navruz ile Ceren Yılmaz'ın paylaştığı Zümrüdüanka dizisi için final tarihi belli oldu. Zümrüdüanka dizisi 26. bölümünde ekrana veda edecek. Yeni yılda final yapacak olan dizinin bu arada yönetmeni de değişti.





Kaynak: Snob Magazin