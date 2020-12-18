Zümrüdüanka için flaş karar, final bölümü açıklandı
18.12.2020 01:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 01:16
Başrollerini Alp Navruz ile Ceren Yılmaz'ın paylaştığı Pastel Film imzalı dizi Zümrüdüanka'nın final tarihi belli oldu
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin yönetmeni de değişti. Başrollerini Alp Navruz ile Ceren Yılmaz'ın paylaştığı Zümrüdüanka dizisi için final tarihi belli oldu. Zümrüdüanka dizisi 26. bölümünde ekrana veda edecek. Yeni yılda final yapacak olan dizinin bu arada yönetmeni de değişti.
Kaynak: Snob Magazin