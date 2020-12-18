Zümrüdüanka için flaş karar, final bölümü açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Zümrüdüanka için flaş karar, final bölümü açıklandı

18.12.2020 01:12 | Son Güncelleme: 18.12.2020 01:16
Zümrüdüanka için flaş karar, final bölümü açıklandı

Başrollerini Alp Navruz ile Ceren Yılmaz'ın paylaştığı Pastel Film imzalı dizi Zümrüdüanka'nın final tarihi belli oldu

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin yönetmeni de değişti. Başrollerini Alp Navruz ile Ceren Yılmaz'ın paylaştığı Zümrüdüanka dizisi için final tarihi belli oldu. Zümrüdüanka dizisi 26. bölümünde ekrana veda edecek. Yeni yılda final yapacak olan dizinin bu arada yönetmeni de değişti.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Varank Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Hakan Taşıyan Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler Adana Ankara Kumluca Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zümrüdüanka için flaş karar, final bölümü açıklandı | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 01:16:30. #1.14#
title