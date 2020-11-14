Zümrüdüanka final mi yapıyor? Zümrüdüanka ne zaman bitiyor? Zümrüdüanka hangi gün, saat kaçta?
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Zümrüdüanka final mi yapıyor? Zümrüdüanka ne zaman bitiyor? Zümrüdüanka hangi gün, saat kaçta?

14.11.2020 18:01 | Son Güncelleme: 14.11.2020 18:05
Zümrüdüanka final mi yapıyor? Zümrüdüanka ne zaman bitiyor? Zümrüdüanka hangi gün, saat kaçta?

Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın başrollerinde yer aldığı Zümrüdüanka final mi yapıyor? Zümrüdüanka ne zaman bitiyor? Zümrüdüanka hangi gün, saat kaçta?

Pastel Film imzalı, ilk bölümü 25 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Volkan Kocatürk'ün yaptığı, senaryosu Eylem Canpolat süpervizörlüğünde kaleme alınan Türk yapımı dram dizisi Zümrüdüanka final mi yapıyor? Zümrüdüanka ne zaman bitiyor? Zümrüdüanka hangi gün, saat kaçta?

ZÜMRÜDÜANKA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Fox Tv ekranlarında Cumartesi akşamları saat 20:00'da seyirciyle buluşmaktadır.

ZÜMRÜDÜANKA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Alp Navruz ve Ceren Yılmaz ikilisinin Serhat ile Zümrüt karakterlerini canlandırdığı aşk ve dram dizisi Zümrüdüanka final yapmayacak. Bu sezon sonuna kadar Zümrüdüanka dizisinin kesintisiz olarak devam etmesi bekleniyor. Ne zaman biteceği belli olmayan dizi, yeni oyuncular ile değişikliğe gitti.

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suhandan, Hamit'in oğluna kendini kabul ettiremez. Suhandan bunun üzüntüsünü yaşarken, onu daha kötü günlerin beklediğinden habersizdir.

Meliha, çok tehlikeli bir durumun içine düşer. Bunu herkesten saklamaya çalışsa da Zümrüt ve Serhat, Meliha'nın başına geleni öğrenirler. Serhat, Abbas'ı bulup, hesap sormak için her yerde onu arar. Abbas da Serhat'tan kaçarken, çok yanlış birine sığınır. Serhat, adaleti sağlamaya çalışırken, yine en yakınları tarafından sınanacaktır.

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