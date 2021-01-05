Zümrüdüanka final mi yapıyor? Zümrüdüanka bitti mi? Zümrüdüanka ne zaman bitecek?
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Zümrüdüanka final mi yapıyor? Zümrüdüanka bitti mi? Zümrüdüanka ne zaman bitecek?

05.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:54
Zümrüdüanka final mi yapıyor? Zümrüdüanka bitti mi? Zümrüdüanka ne zaman bitecek?

Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın başrollerinde yer aldığı Zümrüdüanka final mi yapıyor? Zümrüdüanka ne zaman bitiyor? Hangi bölümü final olacak? Zümrüdüanka hangi gün, saat kaçta? Zümrüdüanka dizisinin konusu nedir, başrollerinde kimler var?

Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın başrollerinde yer aldığı Zümrüdüanka final mi yapıyor? Zümrüdüanka ne zaman bitiyor? Hangi bölümü final olacak? Zümrüdüanka hangi gün, saat kaçta? Zümrüdüanka dizisinin konusu nedir, başrollerinde kimler var? İşte detaylar haberimizde...

ZÜMRÜDÜANKA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Reytingleri düşük gelen yapımlar bir bir veda ederken son haber de FOX TV'nin Zümrüdüanka dizisinden geldi.

Yeni dizilerin başlaması ve çarşamba akşamları güçlü rakiplerle yarışan Zümrüdüanka daha önceki başarısını yakalayamadı. Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz, Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman, Tv8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderin'dir dizileri de çarşamba akşamları Zümrüdüanka'nın yarıştığı diziler arasında.

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Fox Tv ekranlarında Çarşamba akşamları saat 20:00'da seyirciyle buluşmaktadır.

Zümrüdüanka final mi yapıyor? Zümrüdüanka bitti mi? Zümrüdüanka ne zaman bitecek?

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azimet'in akıl almaz planı işe yarar ve Deniz, Zümrüt'ün isteğiyle tekrar konağa döner. Serhat başta buna bir anlam veremese de nedenini öğrendiğinde, büyük tepki gösterir. Ancak Zümrüt kararını vermiştir.

Babasının ihanetiyle bir kere daha sarsılan Suhandan; kimsenin beklemediği bir adım atarak başta Abbas olmak üzere herkesi şok eder. Ama asıl şoku kendi yaşayacaktır. Bildiği tek şey ise aslında hiçbir şey bilmediğidir. Aynı bilgiye ulaşan Behram'ın ise hissettiği tek şey hayal kırıklığı ve öfke olur.

Zümrüt'ün teklifini düşünmek isteyen Deniz, Azimet'in kendisini de kandırdığını öğrenir. Evden ayrılmak ister. Üstüne oynanan oyundan şans eseri haberdar olan Zümrüt ise çok öfkelidir. Konağa geldiğinde, üç kadın arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır.

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜM İZLE!

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