Zümrüdüanka final mi yapıyor? Zümrüdüanka bitti mi? Zümrüdüanka dizisi final bölümü hangi bölüm olacak?

Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın başrollerinde yer aldığı Zümrüdüanka final mi yapıyor? Zümrüdüanka ne zaman bitiyor? Hangi bölümü final olacak? Zümrüdüanka hangi gün, saat kaçta? Zümrüdüanka dizisinin konusu nedir, başrollerinde kimler var?

Zümrüdüanka dizisi final yapması ile gündeme geldi. Henüz resmi bir açıklama gelmese de ilerleyen bölümlerde dizinin final yapabileceği konuşuluyor. Peki Zümrüdüanka ne zaman final yapıyor, ne zaman bitecek, tüm detaylar haberimizde.

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Fox Tv ekranlarında Çarşamba akşamları saat 20:00'da seyirciyle buluşmaktadır.

ZÜMRÜDÜANKA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Alp Navruz ve Ceren Yılmaz ikilisinin Serhat ile Zümrüt karakterlerini canlandırdığı aşk ve dram dizisi Zümrüdüanka dizisinin gelecek bölümde final yapması beklenmiyor. Bazı açıklamalara göre dizi ilerleyen bölümlerde final yapacak. Fakat kesin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Bu bakımdan şuanlık final yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

ZÜMRÜDÜANKA 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zümrüt'ün ani rahatsızlığıyla ortaya çıkan sağlık sorunu; genç çifti yeni bir sınavın eşiğine getirir. Bu sınavdan ya güçlenerek ya da ayrılarak çıkacaklardır.

Suhandan'ın hamileliği konakta soğuk rüzgârlar estirir. Sağlanan ateşkes ile Özgüçleri hayatlarından çıkardıklarını düşünen Demirkanlar, kendilerini tekrar bir kaosun içinde bulur. Bu habere tek sevinen ise Zümrüt'tür.

Adım adım Demirkan olmaya doğru giden Meliha'nın yaptığı bir hata, hem Zümrüt'ü hem de ailesini utanca boğar. Ülfet ve Rüstem arasında yaşanan büyük hesaplaşma, o güne kadar iki tarafın da sakladığı bir sırrı ortaya çıkarır.

Girdikleri sınavdan güçlenerek çıkmaya karar veren Zümrüt ve Serhat, önlerindeki tek seçeneği kabul ederek kendilerine yeni bir sayfa açar. Ancak bu sayfada onlarla birlikte üçüncü bir kişi daha olacaktır.

ZÜMRÜDÜANKA 23. BÖLÜM İZLE...

ZÜMRÜDÜANKA 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 24. bölüm fragmanı henüz çıkmadı.