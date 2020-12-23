Zümrüdüanka final bölümü! Zümrüdüanka 24-25. bölüm fragmanı izle

Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın başrollerinde yer aldığı Zümrüdüanka final bölümü fragmanını izle! Zümrüdüanka ne zaman bitiyor? Hangi bölümü final olacak? Zümrüdüanka hangi gün, saat kaçta? Zümrüdüanka dizisinin konusu nedir, başrollerinde kimler var?

Fox'un sevilen dizilerinden olan Zümrüdüanka bu akşam finalbölümüyle ekranlara geliyor. Zümrüdüanka son bölümde neler oldu? Zümrüdüanka finalfragmanı gibi merak edilenleri sizler için derledik. Zümrüdüanka ne zaman saat kaçta? Zümrüdüanka final bölüm fragmanı izle!

ZÜMRÜDÜANKA FİNAL BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zümrüdüanka dizisinin final yapacağı belirtildi. Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Zümrüdüanka dizisi ekranlara veda ediyor. Sevilen yapım, 26. bölüm ile ekran hayatını sonlandıracak. Yeni yılda final yapacak olan dizide yönetmen değişikliğine gidildiği de gelen bilgiler arasında.

ZÜMRÜDÜANKA 24. BÖLÜM ÖZETİ

Doğal yoldan ebeveyn olamayacaklarını öğrenen Zümrüt ve Serhat için tek çare, taşıyıcı annedir. Ancak Azimet'in bunun için Deniz'i önermesi, böyle hassas bir konuda bile Zümrüt'ü saf dışı etmeye çalışması ikisini de çileden çıkarır. Serhat'ın önceliği Zümrüt'tür ve artık eşi ne isterse o olacaktır.

Latif'in cebinden para dolu zarfı alarak kayıplara karışan Meliha; başta babası olmak üzere herkesi büyük bir hüsrana uğratır. Verdiği ani ve çocukça karar, onu geri dönülmez bir yola sokar. Gururu için yaşayan Rüstem ise kızının çaldığı parayı ne pahasına olursa olsun ödeyecektir.

Behram'a yakalanmaktan kıl payı kurtulan Canan, içinde bulunduğu durumun önemini kavramaya ve Abbas'la girdiği bu sonu olmayan ilişkiyi sorgulamaya başlar.

Bir an önce aile olmak isteyen Zümrüt Serhat çifti; Kıbrıs'a gitme kararı alırken Azimet son kozunu oynar. Ve roller bir kere daha değişir.

ZÜMRÜDÜANKA 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Zümrüdüanka 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.