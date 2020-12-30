Zümrüdüanka dizisi son bölüm izle! Zümrüdüanka oyuncuları! Zümrüdüanka fragman izle!

Pastel Film imzalı, ilk bölümü 25 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Volkan Kocatürk'ün yaptığı, senaryosu Eylem Canpolat süpervizörlüğünde kaleme alınan Türk yapımı dram dizisi Zümrüdüanka dizisi son bölüm izle! Zümrüdüanka oyuncuları!

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜM ÖZETİ

Doğal yoldan ebeveyn olamayacaklarını öğrenen Zümrüt ve Serhat için tek çare, taşıyıcı annedir. Ancak Azimet'in bunun için Deniz'i önermesi, böyle hassas bir konuda bile Zümrüt'ü saf dışı etmeye çalışması ikisini de çileden çıkarır. Serhat'ın önceliği Zümrüt'tür ve artık eşi ne isterse o olacaktır. Latif'in cebinden para dolu zarfı alarak kayıplara karışan Meliha; başta babası olmak üzere herkesi büyük bir hüsrana uğratır. Verdiği ani ve çocukça karar, onu geri dönülmez bir yola sokar. Gururu için yaşayan Rüstem ise kızının çaldığı parayı ne pahasına olursa olsun ödeyecektir. Behram'a yakalanmaktan kıl payı kurtulan Canan, içinde bulunduğu durumun önemini kavramaya ve Abbas'la girdiği bu sonu olmayan ilişkiyi sorgulamaya başlar. Bir an önce aile olmak isteyen Zümrüt Serhat çifti; Kıbrıs'a gitme kararı alırken Azimet son kozunu oynar. Ve roller bir kere daha değişir.

ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI

Alp Navruz (Serhat Demirkan)

Ceren Yılmaz (Zümrüt Kuloğlu)

Selim Bayraktar (Abbas Demirkan)

Hatice Aslan (Ülfet Kuloğlu)

Ayten Uncuoğlu (Azimet Demirkan)

Serhat Özcan (Rüstem Kuloğlu)

Elif Çakman (Nevcihan Demirkan)

Pelin Abay (Suhandan Demirkan)