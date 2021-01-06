Zümrüdüanka dizisi neden bitti? Zümrüdüanka final mi yapıyor? Zümrüdüanka final bölümü ne zaman?

FOX TV ekranlarında 25 haftadır yer alan Zümrüdüanka dizisi bugün 26. bölümüyle ekranlara veda edecek. Reyting kurbanı dizilerden biri olan Zümrüdüanka dizisi bu akşamki bölümünün ardından bitiyor. Zümrüdüanka seyircileri, Zümrüdüanka dizisi neden bitti? Zümrüdüanka final mi yapıyor? Zümrüdüanka final bölümü ne zaman? sorularını araştırıyor...

Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktar, Ayten Demirkan ve Hatice Aslan gibi isimlerin yer aldığı FOX TV dizisi Zümrüdüanka bugün 26. bölümüyle ekranlara geldi. Zümrüdüanka 26. bölümüyle final yaptı.

ZÜMRÜDÜANKA NEDEN FİNAL YAPTI?

Zümrüdüanka neden bitti sorusu, Zümrüdüanka seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 6 Ocak 2021 Çarşamba günü FOX TV ekranlarında olacak 26. bölümünde "final" ifadeleri yer aldı. Diziden resmi bir açıklama gelmese de, reyting kurbanı olduğu için final yaptığı biliniyor.

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zümrüdüanka final bölümünde neler oldu diye izleyiciler merak ediyor. Zümrüt'ün tek bir sözüyle konaktan gönderilen Azimet'in gidişi suskun olur. Ancak bu fırtına öncesi sessizliktir ve onu tanıyan herkes bunun arkasından büyük bir fırtınanın geleceğini iyi bilir.

Azimet'in gidişiyle birlikte Demirkanlar konağında adeta yaprak dökümü yaşanır.Herkesten ve her şeyden uzaklaşmak isteyen Suhandan'la Latif, hayatlarına başka bir yerde devam etme kararı alır. Abbas ise Canan'la yepyeni bir sayfa açmaya niyetlenir. Bu uğurda evliliğini bile sonlandırmaya hazırdır. Zümrüt ve Ülfet'i kendisi için bir tehdit olarak gören Azimet; son oyununu kurar ve Abbas'ın yardımıyla anne kızı tuzağa çeker. Ancak bu tuzak Zümrüt'ü değil Azimet'in sonunu getirir. Ve bütün sırlar bir bir ortaya dökülür.

ZÜMRÜDÜANKA FİNAL BÖLÜMÜNÜ BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!