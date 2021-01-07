Zümrüdüanka dizisi bitiyor mu? Zümrüdüanka hangi gün, saat kaçta? Zümrüdüanka oyuncuları kimler?
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Zümrüdüanka dizisi bitiyor mu? Zümrüdüanka hangi gün, saat kaçta? Zümrüdüanka oyuncuları kimler?

07.01.2021 15:00 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:04
Zümrüdüanka dizisi bitiyor mu? Zümrüdüanka hangi gün, saat kaçta? Zümrüdüanka oyuncuları kimler?

FOX ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın yer aldığı Zümrüdüanka dizisi bitiyor mu? Zümrüdüanka hangi gün, saat kaçta? Zümrüdüanka oyuncuları kimler?

Zümrüdüanka dizisi bitiyor mu? Zümrüdüanka hangi gün, saat kaçta? Zümrüdüanka oyuncuları kimler? Zümrüdüanka dizisi ile tüm merak ettiğiniz sorular haberimizde yer almaktadır.

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ BİTİYOR MU?

İlk bölümlerinde aldığı reytingi bulamayan Zümrüdüanka 25. bölümü ile de düşük reyting aldı. 26. bölümü ile ekrana gelecek dizinin kaçıncı bölümde final yapacağı henüz belli değil. Dizinin yerine "Yaşı 19" adlı yapım getirilecek.

ZÜMRÜDÜANKA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Başrollerinde Alp Navrus ve Ceren Yılmaz'ın paylaştığı dizi Her Çarşamba saat 20.00'da FOX ekranlarında yayınlanmaktadır.

ZÜMRÜDÜANKA OYUNCULARI

Alp Navruz (Serhat Demirkan)

Ceren Yılmaz (Zümrüt Kuloğlu)

Selim Bayraktar (Abbas Demirkan)

Hatice Aslan (Ülfet Kuloğlu)

Ayten Uncuoğlu (Azimet Demirkan)

Serhat Özcan (Rüstem Kuloğlu)

Elif Çakman (Nevcihan Demirkan)

Pelin Abay (Suhandan Demirkan)

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