Zümrüdüanka bitiyor mu? Zümrüdüanka hangi gün? Zümrüdüanka ne zaman final yapacak?
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Zümrüdüanka bitiyor mu? Zümrüdüanka hangi gün? Zümrüdüanka ne zaman final yapacak?

16.12.2020 16:36 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:40
Zümrüdüanka bitiyor mu? Zümrüdüanka hangi gün? Zümrüdüanka ne zaman final yapacak?

Dizi çekimleri Nevşehir, Ürgüp'de gerçekleşen Zümrüdüanka bitiyor mu? Zümrüdüanka hangi gün? Zümrüdüanka ne zaman final yapacak?

Yönetmeliğini Volkan Kocatürk'ün yaptığı, senaryosu Eylem Canpolat süpervizörlüğünde kaleme alınan Türk yapımı dram dizisi Zümrüdüanka bitiyor mu? Zümrüdüanka hangi gün? Zümrüdüanka ne zaman final yapacak?

ZÜMRÜDÜANKA BİTİYOR MU?

23. bölümü ile ekrana gelecek dizi bu sezon devam edecek. Dizinin yapımcısından final haberleri ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Reytinglerde üst sıralarda yer alan yapım izleyicinin beğenisini kazandı.

ZÜMRÜDÜANKA HANGİ GÜN?

Başrollerinde Alp Navrus ve Ceren Yılmaz'ın paylaştığı dizi Her Çarşamba saat 20.00'da FOX ekranlarında yayınlanmaktadır.

ZÜMRÜDÜANKA 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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