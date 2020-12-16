Zümrüdüanka bitiyor mu? Zümrüdüanka hangi gün? Zümrüdüanka ne zaman final yapacak?

Dizi çekimleri Nevşehir, Ürgüp'de gerçekleşen Zümrüdüanka bitiyor mu? Zümrüdüanka hangi gün? Zümrüdüanka ne zaman final yapacak?