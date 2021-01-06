Zümrdüanka finali ne zaman saat kaçta? Zümrdüanka yeni bölüm son bölüm fragmanı izle!

Fox'un sevilen dizilerinden Zümrüdüanka bu akşam 26. bölümüyle ekranlara geliyor. Zümrüdüanka son bölümde neler oldu? Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı gibi merak edilenleri sizler için derledik. Zümrüdüanka ne zaman, saat kaçta? Zümrüdüanka 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox'un sevilen dizilerinden olan Zümrüdüanka bu akşam 26. bölümüyle ekranlarda olacak. Baş rollerinde Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Hatice Aslan ve Gökçe Eyüboğlu gibi isimlerin paylaştığı Zümrüdüanka son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı gibi merak edilenleri sizler için derledik. Zümrüdüanka ne zaman, saat kaçta? Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı izle!

ZÜMRÜDÜANKA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Doğal yoldan ebeveyn olamayacaklarını öğrenen Zümrüt ve Serhat için tek çare, taşıyıcı anneydi. Ancak Azimet'in bunun için Deniz'i önermesi, böyle hassas bir konuda bile Zümrüt'ü saf dışı etmeye çalışması ikisini de çileden çıkardı. Serhat'ın önceliği Zümrüt'tür ve artık eşi ne isterse o olacaktır. Yeni bölümü heyecanla beklenen Zümrüdüanka 6 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da FOX TV ekranlarında olacak!

ZÜMRÜDÜANKA 25. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azimet'in akıl almaz planı işe yarar ve Deniz, Zümrüt'ün isteğiyle tekrar konağa döner. Serhat başta buna bir anlam veremese de nedenini öğrendiğinde, büyük tepki gösterir. Ancak Zümrüt kararını vermiştir.

Babasının ihanetiyle bir kere daha sarsılan Suhandan; kimsenin beklemediği bir adım atarak başta Abbas olmak üzere herkesi şok eder. Ama asıl şoku kendi yaşayacaktır. Bildiği tek şey ise aslında hiçbir şey bilmediğidir. Aynı bilgiye ulaşan Behram'ın ise hissettiği tek şey hayal kırıklığı ve öfke olur.

Zümrüt'ün teklifini düşünmek isteyen Deniz, Azimet'in kendisini de kandırdığını öğrenir. Evden ayrılmak ister. Üstüne oynanan oyundan şans eseri haberdar olan Zümrüt ise çok öfkelidir. Konağa geldiğinde, üç kadın arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır.

ZÜMRÜDÜANKA 25. BÖLÜM İZLE

ZÜMRÜDÜANKA 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zümrüdüanka 25. bölümü fragmanı izleyicilerini oldukça heyecanlandırdı. Serhat ve Zümrüt'ün yaşayacakları şeyleri e bebek sahibi olma çabalarını merakla bekleyen seyirci Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanını araştırıyor!

ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!