Zula Mobile "Ramazan Güncellemesi" yayınlandı!

Türk geliştiriciler tarafından tasarlanan Türkiye'nin ilk yerli MMOFPS oyunu Zula, Mobil versiyonuna Ramazan Ayı'na özel bir yenilik getirdi. "Ramazan Güncellemesi" beraberinde birçok yenilik ve özel sürprizler getiriyor. İşte Detaylar!

Zula Mobile'a getirilen yeni "Ramazan Güncellemesi" ile, Safranbolu ve Çanakkale haritalarının gece modu versiyonları ve birçok sürpriz etkinlik oyuncularla buluşuyor. Ramazan güncellemesi ile gelen özelliklerde, oyuncular akşam 20.00'den sabah 05.00'e kadar yapılacak maçlarla rekabeti doruklara taşıyacak.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve kısa sürede 7 milyon indirme sayısına ulaşan Zula Mobile'ın geliştirici ekibi yeniliklerine ara vermeden devam ediyor.

ZULA MOBILE RAMAZAN GÜNCELLEMESİ NOTLARI

GECE HARİTALARI - SAFRANBOLU & ÇANAKKALE

En fazla sevilen haritalardan olan Safranbolu ve Çanakkale haritalarının gece versiyonları eklenmiştir. Gece haritaları Ramazan ayı boyunca akşam saat 8'den sabah 5'e kadar oynanabilecektir.

EXP & ZMP BONUS ETKİNLİKLERİ

%20% EXP - %20% ZMP bonus etkinlikleri Ramazan ayı boyunca, tüm oyun modu ve haritalarda akşam saat 8'den sabah 5'e kadar aktif bir şekilde devam edecektir.

YENİ TEMA - RAMAZAN

Bereket ayı Ramazan'ın gelmesi şerefine, ana menü sahnesi güncellenmiştir. Oyuncuların beğeneceği tahmin edilmektedir.

YENİ BEREKET SİLAH KASALARI

Bronz, Gümüş, Altın ve Platin Silah Kasası oranlarında Bereket Silah Kasaları oyuna eklenmiştir.

Altın Bereket Silah Kasası, Günlük Giriş Ödülleri sistemindeki 7. gün kasası ile değiştirilmiştir.

Ayrıca Bereket Kasaları Ramazan ayı boyunca Marketten Zula Parası ile satın alınabilecektir.

HATA DÜZELTMELERİ VE DİĞER GELİŞTİRMELER

Nokta nişangah boyutu oyuncuların talebi üzerine küçültülmüştür.

Harita yükleme ekranına hata loglarının takibi için panel eklenmiştir. Haritada kalma sorunu oluştuğunda bu ekrandan bir görüntü alarak destek ekibiyle paylaşabilirsiniz.

Sunucu ve eşleşme ile ilgili birçok teknik hata giderilmiştir.

İstatistiklerin sıfırlanması hatası düzeltilmiştir.

Başlamış bir Sabotaj maçına girince gözükmemesi gereken bazı butonları görme hatası düzeltilmiştir.

Sabotaj modunda tam canlı arkadaşı izlerken kan efekti görme hatası düzeltilmiştir.

Sabotaj maçına seyirci olarak girince arkadaşların canını sıfır görme hatası düzeltilmiştir.

Sabotaj modunda kamera değiştirdikten sonra havada gözüken eller ve çoklu silah görme hatası düzeltilmiştir.

Dürbün açıkken ölünce dürbün ekranında kalma hatası düzeltilmiştir.

Tüm bunların dışında Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler oyuncuları bekliyor olacak.