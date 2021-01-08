Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı, kim birinci oldu? 8 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu

Sunuculuğu Zuhal Topal'ın üstlendiği FOX ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ocak Cuma kim elendi, kim kazandı? Haftanın birincisi kim? 8 Ocak kazanan isim kim? Zuhal Topal'la Sofrada Cuma puanı!