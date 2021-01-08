Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı, kim birinci oldu? 8 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu
Sunuculuğu Zuhal Topal'ın üstlendiği FOX ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ocak Cuma kim elendi, kim kazandı? Haftanın birincisi kim? 8 Ocak kazanan isim kim? Zuhal Topal'la Sofrada Cuma puanı!
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından açıklanacak. Üçüncü sezon final bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verdi. Yarışmada birincinin belirlendiği final bölümü bu akşam yayınlandı. İşte 8 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLDU?
Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ocak 2021 tarihli yarışmasında 1 hafta boyunca en yüksek puanı alıp para ödülünün sahibi olan gelin adayı birazdan belli olacak...
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 8 OCAK CUMA KİM ELENDİ?
Her büyük merakla izlenen Zuhal Topal'la Sofrada programı birbirinden farklı sofralara ev sahipliği yapıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ocak puan durumu yemek tadımından sonra beli olacak.
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KAYINVALİDELER
- Elmas Hanım
- Sema Hanım
- Serihan Hanım
- Nursen Hanım