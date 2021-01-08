Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı, kim birinci oldu? 8 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı, kim birinci oldu? 8 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu

08.01.2021 16:18 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:22
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı, kim birinci oldu? 8 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu

Sunuculuğu Zuhal Topal'ın üstlendiği FOX ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ocak Cuma kim elendi, kim kazandı? Haftanın birincisi kim? 8 Ocak kazanan isim kim? Zuhal Topal'la Sofrada Cuma puanı!

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından açıklanacak. Üçüncü sezon final bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verdi. Yarışmada birincinin belirlendiği final bölümü bu akşam yayınlandı. İşte 8 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ocak 2021 tarihli yarışmasında 1 hafta boyunca en yüksek puanı alıp para ödülünün sahibi olan gelin adayı birazdan belli olacak...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 8 OCAK CUMA KİM ELENDİ?

Her büyük merakla izlenen Zuhal Topal'la Sofrada programı birbirinden farklı sofralara ev sahipliği yapıyor. Zuhal Topal'la Sofrada 8 Ocak puan durumu yemek tadımından sonra beli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KAYINVALİDELER

  • Elmas Hanım
  • Sema Hanım
  • Serihan Hanım
  • Nursen Hanım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump İlker Başbuğ Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Ömer Bayram Samet Aybaba Sofiane Feghouli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı, kim birinci oldu? 8 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 16:22:31. #1.14#
title