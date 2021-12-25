Zonguldak Valiliğinden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 16 Aralık tarihinden itibaren yapılan denetimlerde bin 923 resen denetim, 11 ihbar ve bin 380 izolasyon denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde 3 kişiye ilk uyarı, 1 kişiye izolasyona uymama ceza uygulandı. - ZONGULDAK

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