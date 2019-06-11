Zonguldak'ta sergi

Merkez Fatih Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda eğitim gören kursiyerlerce yapılan ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erdoğan Bektaş ve eşi Esme Bektaş, kursiyerlerin minyatür, yağlı boya, alçı ve kağıt rölyef, ağaç, sedef kaplama, nakış, takı, mefruşat, bebek yapımı, bez dokuma gibi ürünlerinin bulunduğu sergiyi gezdi.

Vali Bektaş ve eşi, sergiyi beğendiklerini ifade ederek, kursiyer ve öğretmenleri çalışmalarından dolayı kutladı.

Kaynak: AA