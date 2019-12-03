: Zonguldak-erdoğan'ın 'veto' kararı, zonguldaklıları sevindirdi

03.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:18

Erdoğan'ın 'veto' kararı, Zonguldaklıları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesine ilişkin yasayı veto etmesi, 7 üniteden oluşan toplam 3 bin 90 megavat enerjili 2 termik santral şirketinin bulunduğu Çatalağzı beldesinde yaşayanlar tarafından sevinçle karşılandı. 7 bin nüfuslu beldede 1946'da faaliyete geçen, 2014'te özelleştirilen 2 üniteli ve 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali'nin (ÇATES) filtresiz çalıştığı biliniyor.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, 1946 yılında faaliyete geçen ve 2014'te özelleştirme sonucu Elsan Enerji'ye satılan, 2 üniteden oluşan, 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali'nin yanında; 2010'da Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 3 üniteden oluşan, 1390 megavat gücünde ve 2017'de ise 2 üniteden oluşan 1400 megavat gücünde termik santraller kuruldu. Toplam 3 bin 90 megavat gücünde, 7 üniteden oluşan 2 termik santral şirketinin bulunduğu beldede halk ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, hava kirliliği nedeniyle şikayetlerini dile getiriyor. Özellikle ÇATES'in satın aldığı termik santralin filtresiz çalışmasıyla oluşturduğu kirlilik, beldede tepki çekiyor.

'TEMİZ HAVA HAKTIR'

TBMM'de yapılan oylamada kabul edilen, 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğunun 2,5 yıl daha ertelenmesini öngören yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmesi, belde sakinlerince sevinçle karşılandı. Belde halkı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, karar için Erdoğan'a teşekkür etti. TEMA Zonguldak Temsilcisi Berran Aydan, Türkiye'nin 15 farklı santralini özelleştirilirken devlet, şirketlere hak tanıdı. 2 yıl hiçbir çevre yatırımı yapmadan her türlü denetim ve cezadan muaf olarak çalışma izni tanındı. Şirketler kardan zarar etmemek adına bunu iyi kullanmadılar. Şimdiye kadar 3 kez bu karar toplam 6 yıl uzatıldı. Bu sürede hiçbir şirket, çevre yatırımı için adım atmadı. 21 Kasım'da filtresiz çalışma hakkı 15 santral için uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı'mızın bunu veto ettiğini öğrendik. Güzel bir gelişme ama nihai sonuç değil bana göre. Takipte olacağız. Bu karar Meclis'e gelecektir. Orada birtakım düzenlemeler yapılacaktır. Biz bu güzel gelişmeyi takip etmeye devam edeceğiz. Temiz hava haktır dedi.

Çatalağzı beldesinde yaşayan Aydemir Akbaş ise halk olarak santrallerin filtreli çalıştırılmasını talep ettiklerini söyledi. Bunun, sağlık açısından çok önemli olduğunu belirten Akbaş, Bölgemizdeki santrallerle mücadelemizde birinci planda filtrelerin devrede olarak çalışması yani insan sağlığı gözetilerek çalışmalarını talep ettik. Cumhurbaşkanı'mız daha önce ertelenen filtresiz çalışma hakkının bir kez daha ertelenmesini veto etmesi bölgemizde umut uyandırdı. Burada ÇATES'in filtresiz çalıştığı biliniyor. Bununla birlikte Türkiye'de 15 santral böyle çalışıyor. 2,5 yıllık uzatma kararının Cumhurbaşkanı'mızın veto etmesi demek insan sağlığının daha öne çıkması demek. Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz. Devlet bu şirketlere birçok haklar tanıdı ama filtrelerini neden takmadıklarına anlam veremiyoruz. Bundan sonra filtrelerini takarak çalışacaklarını düşünüyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu