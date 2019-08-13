Zonguldak Düğün dönüşü kazada iki genç kız yaşamını yitirdi

13.08.2019 14:42

Düğün dönüşü kazada iki genç kız yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, düğün dönüşü meydana gelen kazada 20 metreden uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan Dilara Altay(18) ve Edanur Erdoğan(19) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Kozlu'ya bağlı Ense köyü yakınlarında meydana geldi. Sedat K.(30) yönetimindeki 14 AAF 453 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Sedat K. ile araçta bulunan Dilara Altay ve Edanur Erdoğan ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Dilara Altay ve Edanur Erdoğan doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Sedat K. ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA