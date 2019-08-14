Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü

Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü

Zonguldak Alaplı'da kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldüren ağabey Jandarma tarafından gözaltına alındı. Vurulan kardeş Volkan Y. ise hayatını kaybetti.

14.08.2019 09:33
Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü

Zonguldak'ta yaşayan Gökhan Y., kardeşi Volkan Y.'yi bilinmeyen bir sebeple pompalı tüfekle yaraladı. Hastaneye kaldırılan Volkan Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI TUTUKLANDI

Olay, Zonguldak Alaplı İlçesine bağlı Aşağıdağ Köyü'nde meydana geldi. 38 yaşındaki Gökhan Y. kardeşi Volkan Y. (37)'yi henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı pompalı tüfekle 5 el ateş ederek vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı şahıs Volkan Y.'yi Alaplı Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren abisi Gökhan Y. ise Jandarma tarafından yapılan operasyonda yakalandı ve gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü
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YORUMLAR (3)

  • MEHMET BAYİNDİR:
    Mal, mülk babaninsa pay etmek zorunda mi? baba zaminda calismis kazanmis, evlatlari da kazansaydi. Hazira konmak kolay, evlatlar hayirsizsa niye pay etsin?
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